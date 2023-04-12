أسامة أبو السعود

أصدر وكيل وزارة الاوقاف المساعد لقطاع المساجد م. صباح الشلاحي، تعميما إداريا رقم 5 لسنة 2023 موجه مدراء إدارات مساجد المحافظات بشأن عدم السماح بالصلاة خارج المساجد خلال يومي الأربعاء والخميس بسبب الأحوال الجوية.



وجاء في التعميم الذي حصلت "الأنباء" على نسخة منه: نظراً لسوء الأحوال الجوية ولشدة الأمطار المتوقع هطولها على البلاد خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين (12 ، 2023/4/13م وحفاظاً على صحة وسلامة المصلين، لذا يرجى التنبيه على السادة الأئمة والمؤذنين والعاملين في المساجد والمراكز الرمضانية بعدم السماح بالصلاة خارج المساجد والاكتفاء بالصلاة داخل المساجد خلال اليومين القادمين (الأربعاء ، (الخميس) وعدم فرش أي سجاد خارج المساجد .



وتابع: على أن يقوم الأئمة والمؤذنون بتوجيه المصلين بهذا التعميم أثناء الصلوات وحثهم على الالتزام به حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لحسن طاعته.