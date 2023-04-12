أصدرت سفارة البلاد لدى تنزانيا بيانا حول مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قيام مواطنة كويتية بالذهاب إلى مقر السفارة وادعائها عدم التجاوب مع طلبها بالدخول إلى مبنى السفارة، حيث وضحت السفارة في بيانها بأن المواطنة قد قدمت إلى مبنى السفارة في تمام الساعة السابعة صباحاً خارج ساعات الدوام الرسمي ( 10 صباحاً لغاية 4 عصراً ) وقد قامت السفارة لاحقاً باستضافة المواطنة داخل مقر السفارة وتقديم المساعدة اللازمة لها والرد على كافة استفساراتها.

وتؤكد السفارة على التزامها التام بخدمة المواطنين والوقوف على احتياجاتهم وتسهيل كافة أمورهم ورعاية مصالحهم.