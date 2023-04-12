قام سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية اليوم إلى مركز قيادة الأزمات والكوارث في مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية.



واطلع سموه على خطة وزارة الداخلية في كيفية التعامل مع البلاغات الواردة إلى غرفة العمليات وخطة الانتشار الأمني على الطرق خلال فترة الأمطار المتوقع هطولها على البلاد والاجراءات الأمنية المتخذة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.



واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من القيادات الأمنية بالوزارة حول الاجراءات الميدانية المتخذة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالإضافة إلى تدابير التعامل مع أية حوادث أمنية ومرورية.



رافق سموه سعادة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس وعدد من القيادات الأمنية بالوزارة.