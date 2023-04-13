بدأت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس الأربعاء بتنفيذ مشروع «إفطار صائم» عبر تعبئة مئات الطرود الغذائية لتوزيعها على العائلات المحتاجة بغزة وذلك بدعم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.



وقال مدير دائرة الكوارث بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عبدالعزيز أبوعيشة في تصريح لـ«كونا» ان الهلال الفلسطيني بدأ بتعبئة مئات الطرود الغذائية ضمن مشروع (إفطار صائم) الممول من قبل الهلال الأحمر الكويتي. وأضاف ان الطرود الغذائية سيتم توزيعها مطلع الأسبوع المقبل على العائلات الأشد فقرا بغزة وفقا لعدة معايير مختلفة من بينها عائلات الأيتام والأرامل والتي يزيد عدد أفرادها عن عشرة أشخاص.



وتقدم بالشكر الى الكويت أميرا وحكومة وشعبا الى جانب جمعية الهلال الأحمر الكويتي على دعمهم الدائم للشعب الفلسطيني في شهر رمضان المبارك، مشيدا باستمرار مثل هذه المبادرات وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.