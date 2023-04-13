أصدرت سفارتنا لدى جمهورية تنزانيا بيانا حول مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قيام مواطنة كويتية بالذهاب إلى مقر السفارة وادعائها عدم التجاوب مع طلبها.



وقالت السفارة في البيان انه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قيام مواطنة كويتية بالذهاب إلى مقر سفارة الكويت لدى جمهورية تنزانيا وادعائها من عدم تجاوب السفارة مع طلبها بالدخول إلى مبنى السفارة.



توضح السفارة أن المواطنة قد قدمت إلى مبنى السفارة في تمام الساعة السابعة صباحا خارج ساعات الدوام الرسمي (10 صباحا لغاية 4 عصرا) وقد قامت السفارة لاحقا باستضافة المواطنة داخل مقر السفارة وتقديم المساعدة اللازمة لها والرد على كافة استفساراتها.



وأكدت السفارة على التزامها التام بخدمة المواطنين والوقوف على احتياجاتهم وتسهيل كل أمورهم ورعاية مصالحهم.