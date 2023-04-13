عبدالعزيز الفضلي



أصدر الوكيل المساعد للتنـمـية الـتربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني نشرة عامة لجميع مدارس التعليم العام والخاص والنوعي (بنين - بنات) بشأن المشاركة في منافسات مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها السادسة والعشرين للعام الدراسي 2023 /2024.



وفي إطار استعدادات وزارة التربية للدورة السادسة والعشرين لمنافسات مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز للعام الدراسي 2023/2024، أعلنت الوزارة المشاركة في منافسات المؤسسة بفئاتها الثلاث «الطالبة - الطالب المتميز/ المعلمة - المعلم المتميز/ المدرسة والإدارة الـمـدرســيـة المتميزة»، بالإضافة إلى مسابقة أفضل بحث تربوي على مستوى الوطن العربي، فعلى الراغبين في المشاركة بمنافسات المؤسسة تحميل دليل المشاركة من خلال الدخول على موقع الجائزة الإلكتروني (الجوائز الإلكترونية): www.ha.ae.