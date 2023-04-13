بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الأنباء» عن أن الهيئة مستمرة في تطوير إجراءات خدماتها الإلكترونية بشكل دائم والحرص على تقديمها بطرق سلسة عبر تبسيط الإجراءات وتسهيل العمل، كم أنها تعمل على إدراج جميع خدماتها إلى جانب مواقع الهيئة الإلكترونية وخدمة أسهل عبر تطبيق «سهل» حيث تعمل على إدراج خدماتها تدريجيا عبر التطبيق.



وأضاف أن الهيئة عمدت خلال الأسبوع الحاري الى إدراج عدد من الخدمات، منها إصدار شهادة تفاصيل دعم العمالة الوطنية بالإضافة إلى شهادة لمن يهمه الأمر للعمالة الوطنية وكذلك ألو خدمة الاستفسار للأفراد وتحديث بيانات العمال، مضيفا أنها تواصل العمل على إدراج جميع الإجراءات التي تخص العمال وأصحاب الأعمال عبر تطبيق «سهل». وعلى صعيد آخر، أعلنت الهيئة عن بدء استقبال طلبات الطلبة الراغبين في المشاركة في البرنامج الصيفي لتدريب الطلبة عبر التسجل الآلي للراغبين بالمشاركة في برنامج التدريب بدءا من 23 الجاري حتى 9 من شهر يونيو المقبل.