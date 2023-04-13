بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري عن تلقي الإدارة تبرعا بقيمة 100 ألف دينار من الهيئة العامة لشؤون القصر لدعم مشروعي «الأم البديلة» و«زواج أبناء الحضانة العائلية».



وقال المطيري في تصريح صحافي إن وزارة الشؤون تسعى من خلال إدارة الحضانة العائلية إلى تعزيز شراكتها مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات لأبنائنا وبناتنا النزلاء بإدارة الحضانة العائلية.



وأضاف أنه وفي ترجمة حقيقية للتعاون والتضافر بين الجهات الحكومية تكللت جهود إدارة الحضانة العائلية بالنجاح بتلقي تبرع بقيمة 100 ألف دينار من الهيئة العامة لشؤون القصر، لتطوير اثنين من أهم مشاريع الإدارة وهما مشروعا الأم البديلة وزواج الأبناء، موجها الشكر لمسؤولي الهيئة العامة لشؤون القصر على هذا التبرع قائلا: نقطة مضيئة في مسيرة إنجازات مسؤولي شؤون القصر، داعيا مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية إلى مد يد التعاون لأبناء الحضانة العائلية من الأيتام تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية.



وحول مشروع «الأم البديلة»، أكد المطيري أن الكويت من الدول الرائدة في الاهتمام بالأطفال، لاسيما الأيتام مجهولي الوالدين من خلال استحداث مشاريع حيوية تهدف إلى خلق بيئة سليمة يتعايش فيها الطفل، موضحا أن مشروع «الأم البديلة» يقوم على هذا الأساس ويعتمد على توفير أمهات بديلات داخل الدور الإيوائية للأيتام يقومن بتوجيه الأطفال وتعليمهم وتربيتهم وفق برامج نفسية اجتماعية بهدف تنشئة الأيتام تنشئة اجتماعية سليمة تساعدهم على تخطي العقبات النفسية واستقرار سلوكهم وتشجعهم على الاندماج داخل المجتمع.



وعن عدد الأمهات البديلات بإدارة الحضانة العائلية بين وكيل الشؤون أن عددهن «6» ويقمن بمهامهن على الوجه الأكمل من خلال توجيهات فريق العمل الفني من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بإدارة الحضانة العائلية.



أما عن مشروع زواج الأبناء، فأكد المطيري حرص قيادات الشؤون بصفة عامة ومسؤولي الحضانة العائلية بصفة خاصة على تقديم كافة أوجه الدعم لتشجيع الأبناء على الزواج ومساعدتهم في تكوين أسر واستكمال حياتهم في بيئة مستقرة ومساعدتهم نحو الاندماج بالمجتمع.