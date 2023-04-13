أسامة دياب



أعرب سفير الهند لدى الكويت د.أدارش سويكا عن سعادته بأن الكويت هي أولى محطاته المهنية في المنطقة، لافتا إلى انه يشعر بانه محظوظ بالتعرف على الشعب الكويتي وعاداته الفريدة.



وأضاف خلال غبقة أقامها في محل إقامته بمناسبة الشهر الفضيل ـ انه زار نحو 20 ديوانية كويتية، غير تلبيته لعدد من دعوات الإفطار والغبقات المتعددة، معربا عن فخره بمشاركة الكويتيين في هذا التراث العريق.



وأشار إلى ان لقاءه أمس الأول مع نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي كان للتباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، والتحضير لتبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين والتي توقفت في آخر عامين بسبب الجائحة. وكشف أن المشاورات السياسية بين البلدين ستعقد في العاصمة الهندية الشهر المقبل وستركز على تنويع مجالات التعاون الثنائي من قطاعات النفط والغذاء إلى قطاعات أخرى أيضا منها الصناعات الدوائية والقطاع الصحي والسياحة الطبية والتعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء وتكنولوجيا المعلومات وجميع القطاعات التي قد تحتاج اليها الكويت.