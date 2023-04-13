يوسف غانم



بعد احتفالها نهاية مارس الماضي، بصدور «معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات»، تستعد مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية لإصدار المعجم الرابع من مشروع معاجم البابطين للشعر العربي عبر العصور، وهو المشروع الذي ترى فيه المؤسسة أولوية قصوى، وتوفر له إمكانات هائلة على كل المستويات، حتى يقدم للمكتبة العربية أول رصد موثق مكتمل لحركة الشعر العربي منذ اللحظة الراهنة، وحتى أبعد نقطة معروفة في مصادر تاريخ الشعر العربي قبل الإسلام.



ويتمثل المعجم الرابع من هذا المشروع التاريخي في إعداد «معجم البابطين لشعراء العربية في العصر العباسي» الذي يغطي مساحة زمنية واسعة تزيد على خمسة قرون (132-656 هـ/ 749-1258م)، معتمدا على نحو 5000 مصدر ومرجع مخطوط ومطبوع، بين كتب ورسائل جامعية وبحوث علمية ومقالات أدبية.



وقد بلغ عدد الشعراء، الذين سجل هذا المعجم أسماءهم وطرفا من أخبرهم ونماذج من أشعارهم 12934 شاعرا ممن عاشوا في تلك الفترة الزاهرة من تراثنا الأدبي، ويتوقع بإذن الله تعالى صدور المعجم في منتصف العام المقبل.



وكانت المؤسسة قد أطلقت مشروع معاجم الشعراء سنة 1991م حينما فكر رئيسها في إعداد معجم للشعراء العرب الأحياء، صدرت الطبعة الأولى منه سنة 1995 تحت عنوان «معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين» وهو يمثل الشعراء الذين عاشوا من سنة 1318هـ/ 1900م إلى الآن.



ومعجم المعاصرين معجم متجدد بحسب طبيعته وغايته، يتسع باستمرار للأسماء الشعرية التي تظهر تباعا على الساحة الأدبية من خلال طبعاته المتوالية.



وظهرت الطبعة الثانية منه سنة 2002م، ثم صدرت الطبعة الثالثة سنة 2014 في 9 مجلدات تشتمل على 6891 صفحة وبلغ عدد العاملين بالمعجم 171 أستاذا وباحثا وتقنيا، ويضم المعجم إلى اليوم 2512 شاعرا، ولا يزال العمل جاريا على إعداد الطبعة الرابعة منه، والتي يتوقع صدورها قريبا بإذن الله تعالى. وفي سنة 1997 بدأ العمل في «معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين» وهو يرصد شعراء الفترة من 1214-1420هـ/ 1800-2000م، وقد صدر المعجم سنة 2008م في 25 مجلدا تشتمل على 18357 صفحة واشترك بالعمل به 615 أستاذا وباحثا وتقنيا، وبلغ عدد الشعراء الذين سجل أشعارهم وسيرهم ومصادرهم 9518 شاعرا. أما «معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات»، فقد بدأ العمل به سنة 2008م، واستمر لمدة 11 عاما، وهو يتناول الشعراء الذين عاشوا من 656-1215 هـ/ 1258-1800م، وصدر المعجم سنة 2019م في 25 مجلدا تشتمل على 16412 صفحة، وعمل به 281 أستاذا وباحثا وتقنيا، وضم 9462 شاعرا من أبناء ذلك العصر. وأكد الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين عزمه على أن تستكمل المؤسسة هذا المشروع حتى يغطي كل المسارات التي مضى فيها الشعر العربي في سائر عهوده. وكانت انطلاقة العمل في مشروع معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين 1318 هـ/ 1900م حتى الآن قد بدأ العمل فيه عام 1991 وصدرت طبعته الأولى عام 1995.