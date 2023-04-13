شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» العاملين في إدارة عمليات الأمن العام بوزارة الداخلية، والعاملين في القوة العامة للاطفاء، إفطار رمضان تقديرا لجهودهم المبذولة أثناء موعد الإفطار خلال مواعيد مناوباتهم، ودورهم الكبير على مدار الساعة.



وتأتي هذه المبادرة التي دأب «بيتك» على تنفيذها سنويا، ضمن برنامج «بيتك» في رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير»، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للبنك.



وعلى هامش مأدبة الافطار، قال المدير التنفيذي للاعلام والعلاقات الحكومية في «بيتك» محمد الفارس: في أجواء أخوية شارك فريق «بيتك» مأدبة الافطار مع العاملين والمسؤولين في ادارة عمليات الأمن العام بوزارة الداخلية، والقوة العامة للاطفاء، في رسالة عبرت عن الامتنان والاهتمام والتقدير لدورهم، والتأكيد على الشكر لما يقومون به وما يتحملونه من مسؤولية لضمان سلامة وامان وراحة الجميع، واستعدادهم الكبير وجهوزيتهم العالية للتعامل مع أي طارئ في كل الاوقات والظروف.



واكد الفارس حرص «بيتك» على التواصل مع المجتمع والتأكيد على أهمية دور القائمين على أمن المجتمع وسلامته في مختلف القطاعات، والتواجد معهم وتقدير جهودهم في مقر عملهم أثناء تأديتهم مهامهم التي تتطلب تواجدهم على مدار الساعة.



تواصل بالخير في شهر الخير



ويواصل «بيتك»، برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» للعام 2023، من خلال توزيع وجبات إفطار صائم في مواقع مختلفة في الكويت. كما يواصل فريق «بيتك» التطوعي استقبال ضيوفه الصائمين في الخيمة الرمضانية، ويقــوم بتنظيم موائد إفطار صائم بالتعاون مع ادارة المسجد الكبير يوميا طوال شهر رمضان المبارك.



ويركز برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير» على المبادرات المجتمعية المختلفة ويضم حملة إفطار الصائم، وأنشطــة رياضية وشبابية، ومسابقــــات قرآنية، وتفاعــلا يوميا مع الجمهور، ومسابقــات وجوائز، وفعاليات قرقيعان، وفيديوهات توعويـــــة بالتعاون مع اخصائيي تغذية وأطباء، وكذلك فيديوهات عن التوعية المرورية وتعزيز ثقافة عدم السرعة خلال موعد الافطار بالتعاون مع وزارة الداخلية.



كما يتضمن برنامج «بيتك» تقديم خدمة الضيافة في المساجد، ومشاركة الافطار مع العديد من الجهات التي تؤدي واجبها اثناء موعد الافطار، وكذلك توزيع السلة الغذائية «ماجلة رمضان» وكسوة العيد على الأسر المتعففة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، في تأكيد جديد على ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية ودوره في المشاركة بمختلف المناسبات الاجتماعية.