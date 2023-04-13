تواصل شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي في الكويت، بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين بمختلف أنحاء الكويت خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون مع فريق« تراحم» التطوعي وفريق «صناع الخير» ونادي فلير فيتنس تحت حملة «حول قوتك لمن لا قوة له». وتندرج هذه المبادرة ضمن حملة stc الرمضانية 2023 التي تحمل شعار «الخير بين يديك».



ويأتي توزيع وجبات الإفطار كمساهمة سنوية من stc للمجتمع تزامنا مع الشهر الكريم، وتتماشى المبادرة أيضا مع برنامج المسؤولية المجتمعية المتكامل لشركة stc، والذي يركز على رد الجميل للمجتمع وتعزيز قنوات التواصل بين الأفراد في المجتمع. ويعتبر توزيع وجبات الإفطار إحدى المبادرات العديدة التي أعلنت عنها stc كجزء من حملتها الرمضانية للعام 2023. وتهدف حملة «الخير بين يديك» إلى تشجيع وتثقيف أفراد المجتمع حول تأثير العمل التطوعي لما له من تأثير ايجابي واسع على المجتمع ككل خاصة الأجيال الشابة، فمن خلال أهداف الحملة ستواصل stc تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي يمكن للأفراد المشاركة فيها على مدار الشهر، والتي ستسهم في تثقيف الأفراد حول أهمية المشاركة في العمل التطوعي باعتبار العطاء للمجتمع خطوة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة.



واشارت stc الى أن حملة إفطار الصائمين تعد إحدى ركائز برنامجها الرمضاني السنوي، وتحرص الشركة على تكثيف مبادراتها ضمن هذه الحملة كل عام، خاصة من خلال الجولات الميدانية المكثفة لإفطار الصائمين طوال الشهر الكريم في مختلف مناطق الكويت لغرس قيم ومبادئ شهر رمضان لدى أعضاء المجتمع من جميع الأعمار والتي تمثل ركيزة استراتيجية في إطار المسؤولية الاجتماعية لشركة stc.