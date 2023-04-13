ماذا يحدث لعقلك وجسدك عندما تتوقف عن تناول السكر؟



التخلي عن السكر من نظامك الغذائي يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتك، لاسيما إذا كنت تتناول السكريات بانتظام أو بكميات كبيرة. إذ ستعاني من أعراض سحب السكر إذا كنت تستهلك السكر بانتظام ثم توقفت عن تناوله.



فقد أظهرت الدراسات أنه عندما يتوقف شخص ما عن تناول السكر يكون هناك تأثيرات مشابهة لتلك التي تحدث عندما يتوقف الشخص عن تعاطي المخدرات، وبالتالي في حال قطع السكر، قد تعاني من الإرهاق والصداع والتهيج، حتى إن بعض الناس يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.



يحفز تناول السكر إفراز هرمونات الشعور بالسعادة - الدوبامين والسيروتونين - في الدماغ، لكن عندما تتوقف عن تناول السكر تماما، فإن التجربة ستكون مرهقة لجسمك وعقلك كذلك، فقد تبدأ بالشعور بالغضب أو الانفعال، خاصة في الأيام الأولى من التوقف عن تناول السكر. كذلك فإن الكثير من الناس يعانون من التعب أو حتى الشعور بالحزن أو الاكتئاب. لكن الخبر الجيد أنك بعد مرور أسبوع أو نحو ذلك، ستبدأ بالشعور بالتحسن، وستستعيد طاقتك ونشاطك.



لكن لماذا يجب أن تتوقف عن تناول السكر؟ على الرغم من أن التوقف عن السكر قد يبدو صعبا في بداية الأمر، إلا أنك ستعتاد عليه في نهاية المطاف، خاصة إن بدأت بقطعه بالتدريج من نظامك الغذائي. وقد تلحظ الكثير من التغيرات الإيجابية في صحتك العامة إذا توقفت عن تناول السكر، مثل توقف ظهور البثور إذا كنت تعاني من حب الشباب، فالسكر يحفز التهاب الجلد، والتوقف عن تناوله سيمنحك بشرة صحية أكثر، كما قد يمنع ظهور التجاعيد المبكرة وترهل الجلد، عدا عن ذلك يمكن أن يؤدي التوقف عن تناول السكر إلى تحسين الجودة العامة لنومك على المدى الطويل.



وفقا للخبراء، فإن التخلص من السكر لن يحل مشاكل نومك بين عشية وضحاها بكل تأكيد، ولكن في غضون أسابيع قليلة ستلاحظ أنك تنام بشكل أعمق. وذلك لأن الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات المكررة تسبب الأرق. بالإضافة إلى ذلك قد تفقد الوزن من خلال استبعاد السكر من نظامك الغذائي، فعندما تقلل السكر أو تتخلص منه، فإن تخزين الدهون سينخفض ببطء، وستفقد بعض الوزن. ومع ذلك، فإن هذا يستغرق وقتا، حيث يبدأ التأثير عادة بالظهور ابتداء من أسبوع إلى أسبوعين.

المصدر: «عربي بوست»