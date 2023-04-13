الربو والأكزيما وعلاقتهما بهشاشة العظام



أشارت دراسة جديدة إلى أن المصابين بأمراض تأتبية (حساسية)، مثل الربو أو الإكزيما، قد يكونون معرضين بشكل متزايد لخطر الإصابة بهشاشة العظام. وتشير الورقة البحثية إلى أن الأدوية المستخدمة للحد من المثيرات الفسيولوجية لردود الفعل التحسسية في الجسم قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بحالة المفاصل المؤلمة هذه والتي غالبا ما تؤدي إلى الإعاقة.



وهشاشة العظام هي الشكل الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل. ولكن على الرغم من ارتفاع معدل انتشار المرض، والتكاليف الباهظة، والتأثير المدمر للمرض، لا يوجد حتى الآن علاج فعال. ويركز العلاج في المقام الأول على إدارة الأعراض.



وأضاف الفريق: «توفر النتائج التي توصلنا إليها دعما إضافيا لمفهوم أن مسارات الحساسية قد تسهم في تطور هشاشة العظام. إذا كان هذا صحيحا بالفعل، فقد يستفيد المرضى غير التأتبيين أيضا من استخدام العلاجات التي تثبط الخلايا البدينة والسيتوكينات التحسسية لعلاج هشاشة العظام أو الوقاية منها».

المصدر: ميديكال إكسبريس