سعود عبدالعزيز



قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب بجولة لتفقد عملية تأمين المساجد والجاهزية الأمنية لاستقبال المصليين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. واطلع على جاهزية رجال الأمن واطمأن على سير عملية تأمين دور العبادة وروادها، مؤكدا أن سلامتهم أمانة لدى رجال الأمن.



وأكد اللواء الرجيب على ضرورة التواجد الأمني المكثف والتنسيق بين كل الأجهزة الأمنية بجميع المحافظات من اجل فرض الأمن والنظام العام.



وأشار إلى أن أجهزة الأمن ستقوم بضبط المتسولين أمام المساجد والمجمعات التجارية وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لإبعادهم عن البلاد.