منصور السلطان



استطاع رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي مساء أول من أمس من إلقاء القبض على 3 وافدين من الجنسية المصرية بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات للتعاطي في منطقة المهبولة.



ووفق مصدر امني، أفاد بأن خلال تجول احدى دوريات إسناد مديرية امن الاحمدي مساء امس في منطقة المهبولة تم الاشتباه بسيارة حاول قائدها الفرار فور مشاهدته دورية الأمن وبعد اللحاق بها وإجبار قائدها على التوقف تبين ان بداخلها 3 أشخاص من الجنسية المصرية ظهرت عليهم علامات الخوف والارتباك، وبعد تفتيشهم ذاتيا عثر بحوزتهم على عدد 2 كيس كيميكال وعدد من سجائر الحشيش وأدوات التعاطي، وخلال التحقيق معهم اعترفوا بأنهم يتاجرون بالمواد المخدرة وانهم كانوا في طريقهم لبيع المخدرات المضبوطة. وعليه، تمت إحالتهم والمواد المخدرة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.