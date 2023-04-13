سعود عبدالعزيز



كتبت النجاة لمواطن من حادث مروع على طريق العبدلي حيث أصيب بجروح في الفخذ واصابة خطرة بالرأس اثناء توجهه الى العمل بمستوصف العبدلي.



وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع حادث تصادم، وعند وصول الدوريات والإسعاف لموقع الحادث على طريق العبدلي اتضح أن قائد أحد المركبتين مواطن يعمل صيدليا بمستوصف العبدلي قد أصيب بإصابات مؤثرة نقل على اثرها لمستشفى الجهراء، فيما لم يصب الطرف الثاني، وجار التحقيق في أسباب الحادث.



من جهة اخرى، تعاملت دوريات المرور والإطفاء مع انحراف شاحنة واصطدامها بحاجز اسمنتي على طريق الغزالي مساء امس ما أدى الى إعاقة السير عليه. وأسفر الحادث عن إصابة قائد الشاحنة الذي تم نقله للمستشفى عن طريق رجال الإسعاف. هذا، واستغرقت عملية إزالة الشاحنة نحو ساعتين.