الجمعية العمومية اعتمدت سياسة جديدة لتوزيع الأرباح بحد أدنى 35 فلساً بين 2023 و2025

أحمد الطاحوس: مجلس الإدارة ركّز على تبني إستراتيجيات لبناء شركة اتصالات رقمية مستدامة



اعتمدت الجمعية العمومية العادية لمجموعة زين توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلسا للسهم الواحد، وذلك عن نصف العام الثاني المنتهي في 31 ديسمبر 2022. وكانت المجموعة أقرت توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم، ليبلغ إجمالي الأرباح النقدية الموزعة عن كامل العام 35 فلسا، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



واعتمدت الجمعية العمومية، التي انعقدت بنسبة حضور بلغت 80.1%، سياسة جديدة لتوزيع الأرباح بقيمة 35 فلسا للسهم الواحد كحد أدنى لمدة ثلاث سنوات بداية من توزيعات العام 2023، تمثل هذه السياسة الجديدة التي رفعت فيها المجموعة قيمة التوزيعات النقدية النسخة الثانية، وذلك بعد تنفيذ النسخة الأولى من سياسة توزيع الأرباح التي استمرت ثلاث سنوات (2019ـ2021)، وكانت قيمة التوزيعات النقدية 33 فلسا للسهم الواحد كحد أدنى.



مجلس إدارة جديدة



وانتخبت الجمعية العمومية العادية لمجموعة زين بالتزكية مجلس إدارتها للسنوات الثلاث المقبلة: أسامة عثمان الفريح، بدر ناصر الخرافي، طلال بن سعيد المعمري، زكي بن هلال البوسعيدي، عاطف بن سعيد السيابي، ناصر بن سليمان الحارثي، علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل، عبدالرحمن محمد العصفور، يوسف خالد العبد الرزاق، وسيجتمع مجلس الإدارة في موعد لاحق لتوزيع المناصب داخل المجلس.



وكانت مجموعة زين أعلنت عن تسجيل نتائج مالية سنوية قوية، إذ ارتفعت الأرباح الصافية السنوية إلى نحو 196 مليون دينار (640 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 6%، وبلغت ربحية السهم 45 فلسا، بينما قفزت الإيرادات بنسبة 14% إلى نحو 1.7 مليار دينار (5.6 مليارات دولار)، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 7% إلى نحو 673 مليون دينار (2.2 مليار دولار)، بينما بلغ هامش ربحية الـ EBITDA عن هذه الفترة نحو 39%.



وشهدت هذه الفترة نموا في حجم قاعدة العملاء بنسبة 7% لتصل إلى نحو 52.4 مليون عميل، حيث استفادت المجموعة من عروض خدمات البيانات، بينما دفعت استثمارات المجموعة في ترقية وتطوير شبكاتها إيرادات قطاع البيانات إلى تحقيق نسب نمو قوية بنحو 5%، وهو ما مثل 40% من إجمالي الإيرادات المجمعة.



التقنيات الرقمية



وخلال الجمعية العمومية للشركة قال رئيس مجلس الإدارة أحمد الطاحوس «حملت التقنيات الرقمية معها آفاقا واسعة أمام تشكيل اقتصادات أكثر ذكاء وشمولا، وزادت من ارتباطها بشبكات الاتصالات والمعلومات الإقليمية والدولية، وأخذت خدمات النطاق العريض والمنصات الرقمية تغذي إنتاجية المؤسسات والشركات، وقاد التوسع المطرد في صناعة الاتصالات نمو البنى التحتية الجديدة والأعمال الناشئة، وفي خضم هذه التطورات ركز مجلس الإدارة على تبني استراتيجيات تعطي الأولوية للخدمات المصممة بطريقة تمكننا من الاستفادة من تسارع تبني الخدمات الرقمية والاعتماد على خبراتنا المعرفية المكتسبة لإرساء أسس متينة لتحقيق هدفنا «بناء شركة اتصالات رقمية مستدامة».



فرص النمو المربحة



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي «ركزت زين خلال هذه الفترة على فرص النمو المربحة التي تقدمها الابتكارات الرقمية، واستكشاف الآفاق الجديدة في قطاعات الأعمال الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البنية التحتية الرقمية، التكنولوجيا المالية، والحلول التكنولوجية».



وأضاف «الطلب المتزايد على اتصال موثوق وعالي السرعة يبرز استثماراتنا المستمرة في شراء تراخيص الطيف الترددي، وتحديث شبكات الجيل الرابع، ونشر شبكات الإنترنت المنزلي (FTTH) والجيل الخامس، فهدفنا توليد إيرادات صحية، وتقديم خدمات محتوى جذابة، بالإضافة إلى تقديم خدمات تفضيلية في قطاع المشاريع والأعمال للحكومات والمؤسسات».



وعن مجالات النمو التي تتوسع فيها عمليات زين في المنطقة، كشف الخرافي أن الخدمات الرقمية هي التي تقود فرص النمو في الوقت الراهن ومستقبلا، وتتطلع المجموعة إلى مجالات النمو في أعمال تشارك البنية التحتية، وخدمات البيع بالجملة والكابلات، والتوسع في خدمات قطاع المشاريع والأعمال، والتكنولوجيا المالية وما تقدمه من فرص نمو واعدة.



التوسع بالاستثمارات التكنولوجية



وأوضح الخرافي «واصلت المجموعة استثماراتها في المنطقة، إذ بلغت النفقات الرأسمالية 936 مليون دولار، جاءت غالبية النفقات الرأسمالية على مشاريع تطوير الجيل الخامس في الكويت والسعودية والبحرين، وترقية شبكات الجيل الرابع في العراق، الأردن، السودان، وجنوب السودان، والتوسع في البنية التحتية من الألياف إلى المنزل، ورسوم ترخيص الطيف، هذه الاستثمارات عززت من نسب النمو في خدمات البيانات، التي ارتفعت بنحو 5% لتصل إلى 2.2 مليار دولار، تمثل حاليا 40% من الإيرادات المجمعة».



وذكر أن زين نجحت في إطلاق تقنية Vo5G في الكويت بتغطية شاملة، لتكون أول شركة اتصالات تطلق هذه التقنية في العالم، ونجحت الشركة أيضا في إطلاق حلول الجيل الجديد من تكنولوجيا الألياف الضوئية إلى الغرفة FTTR كأول شركة في الكويت، وجذبت منصة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة زين المزيد من العملاء، من خلال الشراكة مع 25 من موفري الحلول، وخدمات OTT العالمية، مع 51 ابتكارا للترفيه الرقمي».



وأفاد الخرافي بأن محفظة خدمات كل من المشغل الرقمي oodi في العراق، والمشغل الرقمي Yaqoot في السعودية سجلت نموا قويا في العام الأخير، خصوصا مع تقديم تجربة رقمية تتسم بتبسيط الإجراءات وسهولة الاستخدام، بعيدا عن الخدمات التقليدية عند الشراء، وقد دفعنا هذا التطور الإيجابي إلى تعزيز عملياتنا في هذا الاتجاه.



الابتكار.. والتكنولوجيا المالية



وأشار الخرافي إلى أن إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية لمجموعة زين تتمثل في التوسع في ابتكار وتوسيع الخدمات المالية المتنقلة على مستوى أسواق المنطقة، وتقديم الخدمات التي تشتد الحاجة إليها لقاعدة عملاء المجموعة وخارجها، ومع نشر خدمات جديدة جذابة، فإن منصات المجموعة اكتسبت نموا على صعيد قاعدة العملاء وحجم المعاملات التي حققتها منصة «تمام» ـ ذراع التمويل المصغرة في السعودية ـ ومنصات «زين كاش» لتحويل الأموال عبر الهاتف في الأردن والعراق.



وكشف أن قاعدة عملاء خدمات التكنولوجيا المالية نمت 64%، وارتفعت الإيرادات بنسبة 241%، حيث زادت منصات المجموعة من زخم عملياتها في أسواق المنطقة، إذ سجلت معاملات بقيمة 3.6 مليارات دولار في العام 2022.



وأفاد بقوله «حصلت المجموعة على رخصة تمويل من مصرف البحرين المركزي، ونتوقع إطلاقا تجاريا خلال العام 2023، بينما في السودان نلبي حاليا المتطلبات التنظيمية اللازمة للحصول على ترخيص الخدمات المصرفية الرقمية، ونتوقع إطلاق هذه الخدمات في العام 2023، وفي الكويت، تقدمنا بطلب للحصول على ترخيص مصرفي رقمي من البنك المركزي».



ZainTech



وعلى صعيد نمو أعمال المجموعة في قطاع المشاريع والأعمال، قال الخرافي «تمثل محفظة أعمال شركة ZainTech قوة مجموعة زين الرقمية لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ انطلاقتها في أكتوبر 2021، حيث أصبح لديها الأساسات المتينة للانطلاق لمرحلة جديدة من النمو، حيث تعمل على أن تكون الشريك الرقمي المفضل للحكومات والشركات».



وأضاف «نجحت مؤخرا شركة ZainTech في الاستحواذ على شركة BIOS Middle East، ومن المتوقع أن تمنحنا هذه الصفقة دفعة قوية على مستوى الإيرادات ذات الصلة بالخدمات السحابية التي تقدمها شركة ZainTech، التي تتوسع في نطاق خدمات مشاريع الأعمال والحكومات على مستوى المنطقة، ومن المتوقع لهذا الاستحواذ أن يؤدي إلى تعزيز قدراتنا في مجال الخدمات المدارة الهجينة والمتعددة السحابات، كما وقعت ZainTech خلال هذه الفترة اتفاقية تعاون استراتيجي مع مؤسسات دولية أخرى مثل Amazon Web Services وOracle».



وذكر أن خدمات محفظة الشركة تشمل الأمن السيبراني، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، المدن الذكية، الطائرات المسيرة، الروبوتات، وغيرها من التقنيات الناشئة، حيث أسست الشركة واحدا من أكبر المتاجر الإقليمية الشاملة التي توفر منصات الحلول والخدمات الرقمية للمؤسسات الحكومية والشركات في أسواق المنطقة، وتبرز الجوائز الدولية التي فازت بها في الفعاليات المتخصصة مكانتها كمزود رقمي رائد وموثوق به على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ارتفعت إيرادات الخدمات الرقمية بنسبة 52%، ونمت إيرادات خدمات قطاع مشاريع الأعمال B2B بنسبة 28%.



التوسع في تشارك البنية التحتية



وبين الخرافي بقوله «تمثل مشاريع التشارك في البنية التحتية ركيزة أساسية في استراتيجية أعمال المجموعة، حيث تعمل على تحسين رأس المال، وزيادة العائدات، خصوصا أنها تسمح للشركات المشغلة بتوجيه استثماراتها إلى عائدات البيع في المشاريع التجارية، وقد أبرمت شركة زين السعودية اتفاقية لبيع وإعادة تأجير أبراجها ومشاركة الأصول الخاملة (8.069 برجا) مع تحالف صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 807 ملايين دولار، ومؤخرا نجحت شركة زين العراق في إبرام صفقة بيع وإعادة تأجير أبراجها ومشاركة الأصول الخاملة (4.968 برجا) مع شركة TASC Tower Iraq بقيمة 180 مليون دولار، وتأتي هذه الاتفاقيات بعد صفقات بيع وإعادة تأجير أبراج شركة زين الكويت والأردن».



وأشار إلى أن هذه التوجهات الجديدة في مجالات البنية التحتية وتشارك الأبراج ستسهم في سحب الاستثمارات المخصصة لتطوير وتحسين وبناء الأبراج، وتوجهيها في مجالات الاستثمار ذات العائد الأفضل، كما أن مشاركة الأبراج ستساعد في الحفاظ على ضبط أفضل لتكاليف التشغيل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتمكين التركيز الدقيق على تقديم الخدمة، بالتالي تزويد العملاء بتجربة أفضل للاتصال والبيانات، وتساعد مشاريع التشارك في البنية التحتية على الحد من الانبعاثات الكربونية.



التنوع والإنصاف والاشتمال



وتابع «يمثل تركيزنا على رعاية ثقافة متنوعة ومنصفة وشاملة جزءا أساسيا في استراتيجية أعمالنا، وقد أدى ذلك إلى تغيير طريقة توظيفنا والتخطيط للتعاقب الوظيفي ودعم وتطوير موظفينا، وأسفرت هذه الجهود عن تتويج زين بجائزة «أفضل أرباب عمل» الصادرة عن مجلة الأعمال الأميركية «فوربس» للمرة الثانية، إذ تصدرت المجموعة السوق الكويتية كأفضل جهة توظيف، وحافظت على موقعها في قائمة أفضل 10 شركات في التوظيف في أسواق الشرق الأوسط، وحصلت زين على جائزة أفضل استراتيجية في التنوع والاشتمال في الشرق الأوسط لأفضل أماكن العمل المستقبلية، وفازت زين أيضا بجائزة أفضل برنامج تنمية وقيادة للمرأة».



وقال الخرافي «إن تحقيق غاية المجموعة هي ضرورة استراتيجية، ووفقا لذلك، استحدثنا منصبا تنفيذيا جديدا، وهو منصب الرئيس التنفيذي للغاية المؤسسية، الذي سيكون دوره ربط غاية المجموعة بغايات الموظفين، بهدف توجيه الابتكار والحث على الإلهام، حيث سيكون الرئيس التنفيذي للغاية المؤسسية مسؤولا عن حشد الموظفين وقيادة الهدف الاستراتيجي لإدارة أهداف المجموعة والقيم المشتركة بشكل فعال، وتشتمل المهام أيضا الإشراف على طبيعة دور المجموعة، والتأثير الإيجابي الذي تحققه للموظفين والمجتمع».



وكشف بقوله «تعزيزا لمبادرات المجموعة في مجالا التنوع والإنصاف والاشتمال، أطلقنا «جامعة التنوع»، وهي منصة تعليمية ديناميكية لجميع موظفي زين البالغ عددهم نحو 7.400 موظف، بالشراكة مع كلية IE الإسبانية للأعمال لتطوير المعرفة الرقمية لأكثر من 2.000 موظف».



الخرافي يشكر الطاحوس على فترة رئاسته للمجلس



وجه بدر الخرافي كلمة شكر لرئيس مجلس الإدارة أحمد الطاحوس بمناسبة إتمامه آخر دورة له في مجلس الإدارة، بقوله «أعرب عن شكري وتقديري للدور الكبير الذي قام به أحمد الطاحوس خلال فترة رئاسته في مجلس الإدارة، فقد استفدنا من خبراته في الكثير من الأمور، حيث أثرى نقاشاتنا في مجالات الحوكمة، وتعلمنا منه الحكمة في اتخاذ القرارات، وتقديرا لدوره في مسيرة أعمال الشركة، سيكون هناك تكريم خاص لشخصه خلال الاحتفالية التي ستقيمها الشركة بمناسبة الذكرى الـ 40 على تأسيسها».



بدوره، أعرب أحمد الطاحوس عن شكره لأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في شركات زين.

وقال «كانت الفترة الأخيرة وما تخللتها من تداعيات الجائحة صعبة للغاية، إلا أن الجميع بقيادة بدر الخرافي والتعاون الذي وجدناه مع إخواننا في شركة عمانتل، وما شعرنا به من اصطفاف جعلنا نواجه هذه التحديات، وقد توجت هذه الجهود بتحقيق المجموعة مؤشرات نمو جيدة قوية خلال هذه الفترة».



وعزا الطاحوس التحسن الذي شهدته أعمال «زين» عن هذه الفترة إلى الانسجام في العمل بين أعضاء مجموعة زين وعمانتل، وما هو قادم محصلة نهائية لآلية عمل تتسم بالود والصداقة، متمنيا أن تدوم إلى ما لا نهاية».



496 مليون دولار وزّعتها «زين» نقداً في 2022



قال بدر الخرافي إن مجموعة زين تحافظ على توزيعات نقدية لمساهميها تتراوح ما بين 70 و90% من صافي الربحية، وتوصيتنا لهذا العام 35 فلسا أعلى من العام السابق، وتأتي ضمن النسب التي نحافظ عليها في السنوات الأخيرة، ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية لهذا العام 496 مليون دولار (تمثل 78% من ربحية السهم)، نعتقد أن هذه النسبة من أعلى المعدلات بالمنطقة.

وأوضح «نتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية مع النمو الصحي المستمر لمحفظة أعمالنا في الخدمات والمنصات الرقمية، الحلول التكنولوجية، قطاع المشاريع والأعمال، والإقبال المتنامي على خدمات إنترنت النطاق العريض، لذا يأتي اعتماد سياسة جديدة لتوزيع الأرباح 35 فلسا للسهم كحد أدنى حتى العام 2025، وهي أعلى من السياسة السابقة، ليعكس التطورات الإيجابية في الأداء التشغيلي والمالي، والوقوف على حجم التوقعات المستقبلية للاستثمارات الرئيسية، والمتطلبات الرأسمالية، خصوصا أن المجموعة تتمتع بوضع مالي متين، ولديها روافد دخل متنوعة».

وتابع الخرافي «ساعدنا في اتخاذ هذه الخطوة التطورات الإيجابية في الأداء التشغيلي والمالي بعد مراجعة وتقييم الوضع المالي للشركة، والوقوف على حجم التوقعات المستقبلية للاستثمارات الرئيسية، والمتطلبات الرأسمالية، خصوصا أن المجموعة تتمتع بوضع مالي متين، ولديها روافد دخل متنوعة».

ومضى بقوله «إذا أخذت في الحسبان توزيعة 35 فلسا المستقبلية حتى العام 2025 التي التزم بها مجلس الإدارة وتوزيعة النصف الثاني من العام، وسعر السهم الحالي فإن العائد على الاستثمار سيكون عند نحو 8%، نعتقد أن هذا أمر ممتاز لمساهمينا ككل ولمساهمينا الاستراتيجيين، مع الأخذ في الاعتبار الوضع النقدي القوي للشركة، والخطط المستقبلية، نعتقد أن زيادة توزيعات الأرباح شيء جيد للمساهمين وفي النهاية جيد للشركة أيضا».





«Zain Esports».. ريادة إقليمية



قال بدر الخرافي إن مجموعة زين تدرك أن الرياضات الإلكترونية والألعاب بشكل عام هي واحدة من أكبر حالات الاستخدام لخدمات النطاق العريض للأجهزة النقالة والمنزلية التي تستخدم أحدث البنية التحتية لشبكات الجيل الرابع وشبكات الإنترنت المنزلي وشبكات الجيل الخامس، لذا تواصل شركة Zain Esports ريادتها الإقليمية في المنطقة بعد ما أطلقت منصة PLAYHERA MENA.



وتابع «تقدم هذه الاتفاقية منصة جديدة للبطولات مدعومة من الألعاب السحابية، واستضافة المحتوى، والتجارة الإلكترونية، ومبيعات المنتجات، بما في ذلك أكثر من 50 رياضة إلكترونية شهيرة وألعاب تنافسية أخرى في جميع أنحاء العالم على مستوى المنطقة، ونظرا لكون منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع المناطق نموا للألعاب الإلكترونية، فإن Zain Esports تهدف إلى تعزيز نمو المنظومة البيئية في المنطقة، وترسيخ مجموعة زين كقوة ألعاب إقليمية رائدة».



2.74 مليار دولار القيمة السوقية لعلامة «زين» التجارية



كشفت مجموعة زين عن أن مؤسسة «براند فاينانس» رفعت تقييمها لعلامة زين التجارية في فبراير 2023 إلى 2.74 مليار دولار، وهو ما يبرز استدامة أعمال الشركة، وحرصها على تبني ثقافة تتسم بالتنوع والإنصاف والاشتمال، ويعكس أيضا هذا التصنيف الابتكارات الرقمية والاستثمارات المستمرة في تحديثات الشبكات، وهو ما جعلها واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة وإلهاما في الشرق الأوسط وأفريقيا.



نشاط كبير بمجال الاستدامة



أشار الخرافي إلى أن «زين» كانت ومازالت واحدة من أكثر مشغلي الاتصالات نشاطا في المنطقة فيما يتعلق بدعمها لإجراءات تغير المناخ، حيث تسترشد المجموعة بالركائز الأربع لاستراتيجية الاستدامة المؤسسية الخمسية الخاصة بها، وهي الركائز التي تتمحور حول تغير المناخ، الأعمال الاجتماعية، الاشتمال، وجيل الشباب.

وأفاد بأن مجموعة زين حافظت على تصنيفها في القائمة العالمية لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP عند A-، وهو التصنيف المتقدم الذي يضعها عند مستوى نطاق القيادة، هذا التصنيف الحديث عن العام 2022 حافظ على تصدر زين قطاع الاتصالات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تعتبر شركة الاتصالات الوحيدة في المنطقة المدرجة في القائمة العالمية للكشف عن انبعاثات الكربون للعام الثاني على التوالي.