أظهرت وثيقة أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخام التصدير من النفط الكويتي إلى آسيا في مايو 25 سنتا عن الشهر السابق إلى علاوة 2.40 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.



وحددت الكويت سعر البيع الرسمي في مايو للخام الكويتي الخفيف جدا عند 2.50 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، وهو ما يقل عشرة سنتات عن الشهر السابق.



من جهة أخرى، استقرت أسعار النفط بارتفاع هامشي في تعاملات أمس، بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين الأميركية، وهو ما عوض تأثير المخاوف من شح الإمدادات قبيل تخفيضات إنتاج دول منظمة أوپيك.



وارتفع خام برنت 3 سنتات ما يعادل نسبة 0.03% إلى 85.64 دولارا للبرميل خلال التعاملات الصباحية أمس، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين أو ما يعادل نسبة 0.02% إلى 81.51 دولارا للبرميل.



وقالت مصادر إن بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 380 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل، مقارنة بتوقعات ثمانية محللين استطلعت (رويترز) آراءهم بانخفاض قدره 600 ألف برميل.