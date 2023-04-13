

انطلاقا من إيمانه بضرورة تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية لعملائه، أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) عرضا جديدا، هو من بين الأقوى في العام 2023، لتمويل شراء سيارات هافال ذات المواصفات المبتكرة والأداء المميز، وتأتي هذه العروض التمويلية ضمن الشراكة الاستراتيجية التي جمعت KIB بشركة ماكفم للسيارات، وذلك في إطار تعزيز علاقاته مع وكلاء السيارات على مستوى الكويت.



وتشمل عروض التمويل مجموعة واسعة من فئات سيارات هافال الجديدة كليا، على غرار هافال H9 بسبعة مقاعد، هافال جوليون وهافال دارجو، إضافة إلى تشكيلة سيارات GWM كينغ كونغ، بوير وكونكورر الجديدة.



وبهذه المناسبة، قال رئيس المبيعات المركزية في «KIB» عبدالعزيز الشمري: نسعى باستمرار إلى اقتناص كل الفرص لتوفير عروض تمويل السيارات الأقوى من نوعها في الكويت لعملائنا، وذلك من خلال تأسيس علاقات شراكة قوية مع نخبة وكلاء وشركات السيارات، لنواصل تقديم أقوى العروض التمويلية الفريدة وغير المسبوقة للعملاء ومنحهم فرصة امتلاك أفخم السيارات وأكثرها تطورا وابتكارا، بما يلبي احتياجاتهم ويناسب أسلوب حياتهم.



ويمكن لعملاء KIB من خلال عروض التمويل الفريدة امتلاك السيارة المفضلة لديهم مع خيارات سداد سهلة ومريحة، إلى جانب التمتع بالمزايا المتنوعة التي توفرها شركة ماكفم مثل الكفالة لمدة 15 سنة، 3 سنوات صيانة مجانية، تسجيل المرور والتأمين ضد الغير لمدة 3 سنوات، خدمة المساعدة على الطريق 24 ساعة، وغيرها الكثير.