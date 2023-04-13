

احتفالا بشهر رمضان المبارك، أقامت شركة الاستثمارات الوطنية الغبقة السنوية للموظفين، في فندق غراند حياة، وسط أجواء اجتماعية سادت فيها روح العائلة الواحدة، وذلك بحضور الإدارة التنفيذية للشركة وموظفيها، حيث جاء تنظيم الغبقة الرمضانية كحدث مهم على أجندة الشركة بهدف إحياء التقاليد الرمضانية، ولتعزيز أواصر الترابط بين الموظفين وتبادل التهاني والتبريكات في جو عائلي خاص بما يعزز روح الفريق الواحد.



وفي هذا السياق، قالت شركة الاستثمارات الوطنية إن تنظيم الغبقة الرمضانية لهذا العام جاء بعد انقطاع بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث دأبت الشركة على تنظيمها بشكل دائم للموظفين، مشيرة إلى أن الغبقة السنوية اشتملت على العديد من الأنشطة والفقرات الترفيهية المتنوعة والتفاعلية بين الموظفين مثل المسابقات والسحوبات والفقرات الموسيقية المسلية للحضور، كما تضمنت الغبقة العديد من المفاجآت والجوائز وجمعت الموظفين في جو عائلي خارج نطاق العمل، حيث أمضى الجميع أوقاتا طيبة أذابت الرسميات وقربت المسافات وقوت العلاقات بين أفراد عائلة شركة الاستثمارات الوطنية.



وضمن الأمسية الرمضانية، ألقى عبدالمحسن الخترش نائب رئيس أول - قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الاستثمارات الوطنية كلمة قال فيها: ملتزمون بأن نكون أقرب إلى موظفينا وذلك ضمن مسؤوليتنا المجتمعية، وهذا اللقاء له تقدير خاص، حيث هذا الحضور يعكس شوق الجميع للتواصل واللقاء بعد ان منّ الله علينا باجتياز المراحل الصعبة خلال العامين الماضيين من تفشي جائحة كورونا.



وأضاف: كما أن شركة الاستثمارات الوطنية حريصة على تنظيم الغبقة الرمضانية بشكل سنوي لارتباطها بشهر رمضان المبارك الذي يتميز بأجوائه العائلية المتميزة.



وأشاد الخترش بالجهود الحثيثة والعطاء والإخلاص والتفاني في العمل الذي يقدمه جميع موظفي شركة الاستثمارات الوطنية، ولذلك فقد تم تكريم فئة منهم، من منطلق إيمانهم بروح التعاون والعمل الجماعي الذي يجسد هذه القيم وبذل قصارى الجهد في سبيل مساعدة الآخرين، وذلك ما جعل شركة الاستثمارات الوطنية لتكون في صدارة شركات الاستثمار المحلية والإقليمية بفضل أدائها الجيد وتقديم أفضل الخدمات لإرضاء العملاء والمساهمين.



واختتم حديثه قائلا: روح التعاون بين الموظفين والعمل كفريق واحد تتصدر أولويات شركة الاستثمارات الوطنية على الدوام وذلك لاجتياز التحديات بنجاح.



وفي نهاية الأمسية الرمضانية، أعرب جميع الحاضرين عن سعادتهم لمستوى التواصل والتفاعل الذي يتميز به فريق عمل شركة الاستثمارات الوطنية على مستوى إدارتها التنفيذية وموظفيها.