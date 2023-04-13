

أعلن بنك بوبيان عن توفير العيادي داخل جميع فروعه المنتشرة في الكويت، أو من خلال أجهزة السحب الآلي والتي تسمح بسحب أوراق نقدية من كل فئات الدينار الكويتي (1، و5، و10، و20)، وذلك بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.



وبهذه المناسبة، قال البنك: مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، نقدم خدمة توفير العيادي لعملائنا في فروع البنك المنتشرة في الكويت وخلال أوقات العمل الرسمية للبنك، لنؤكد من خلالها حرصنا على مشاركة عملائنا الفرحة في مختلف الأعياد، وذلك من خلال التواصل المستمر عبر قنواتنا المختلفة لنكون دوما الأقرب إليهم.



وأضاف: كذلك تتوافر الخدمة من خلال 31 جهازا للسحب الآلي المتوافرة في فروع المجمعات التجارية أو مواقع محددة داخلها بجانب الجمعيات التعاونية وبعض الفروع الأخرى لتلبي متطلبات عملائنا من العيادي خلال عطلة العيد وذلك استعدادا لمواجهة ارتفاع عمليات السحب من الأجهزة من قبل العملاء خلال فترة العيد وما قبلها وفق أعلى مستويات الأمان وأحدث التقنيات المصرفية.



واستكمل ان خدمة طلب وتوصيل العيادي مجانا متاحة أيضا لعملاء بريميوم وبلاتينيوم من خلال «مساعد» المساعد الرقمي المتوافر في تطبيق بوبيان وذلك تماشيا مع إثراء تجربتهم المصرفية المتميزة وبما يتماشى مع أسلوب حياتهم اليومية.