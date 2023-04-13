

يجري بنك وربة سحب «السنبلة» ربع السنوي الأول اليوم، حيث سيعلن عن أسماء الرابحين في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس عبر إذاعة 360FM في برنامج «مخلط»، حيث سيتم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



ويمثل حساب «السنبلة» الخيار الأفضل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى الحصول على فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام، حيث تتميز حملة حساب السنبلة في 2023 بالسحوبات الكبرى (Mega Draws) التي تقام بشكل ربع سنوي، وفي هذا السحب الكبير الأول سيتم السحب على الجائزة الكبرى بقيمة 250 الف دينار لفائز واحد، إضافة على السحب الكبير، سيتم الإعلان عن فائزي السحب الأسبوعي لحساب السنبلة، حيث يتم تتويج 10 فائزين أسبوعيا لكل منهم مبلغ 1000 دينار.



كما سيتم الإعلان عن السحب الخاص بحساب السنبلة للأطفال الشهري، الذي يتوج 7 فائزين، حيث سيحصل الفائز الأول على 1000 دينار، والفائز الثاني على 500 دينار، والفائز الثالث حتى السابع لكل منهم 100 دينار.



وحول الشروط أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب حسب أدنى رصيد في الحساب لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهران كاملان قبل السحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.



وأضاف المطوع أنه لا توجد هناك قيود أو حدود للسحب والإيداع، فكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح مع مراعاة الحد الأدنى للحساب.