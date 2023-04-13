

تواصـــل Ooredoo الكويت، صاحبــــــة أسرع شبكة إنترنت في الكويت، جهودها المستمرة في تطوير جميع جوانب العمليات والخدمات المتعلقة بشبكة الاتصالات، وأعلنت عن إتمامها بنجاح تقنية «5G المتقدمة» من خلال اختبار عملية جمع بين تقنيات (2CC CA) لتوفير سرعة تحميل جبارة تزيد على 3 جيجابت في الثانية. وتم إجراء الاختبار عن طريق الجمع بالتوصيل بين كتلتين كبيرتين من الطيف المستمر لـ 5G تعملان في النطاقات الفرعية 6GHz، ويمكن أن يوفر هذا المسار سرعات إنترنت فائقة لأنواع مختلفة من أجهزة الـ 5G مثل الهواتف الذكية والـ Routers.



ويمكن أن يوفر تجميع تقنية الـ 5G معدل بيانات فائق وسعة انترنت مطورة قادرة على دعم الاتصال لعدد كبير من أجهزة المستهلكين والمؤسسات في مناطق تغطية أوسع ومع تجربة تثري حياة المستخدمين الرقمية. تعد شبكة 5G المتقدمة مغيرا حقيقيا للواقع الحالي من حيث تحسين كفاءة موارد الشبكة، وتمكين تقنية 5G المستقلة (SA)، وتمهيد الطريق لتقنيات الجيل التالي، وتقديم سعة انترنت شاملة ومطلوبة لتطبيقات الاتصالات من نوع الجهاز الشامل (mMTC) والاتصالات ذات زمن الانتقال المنخفض الموثوقة (uRLLC).



وفي هذا السياق، قال حسن الشامي رئيس قطاع التكنولوجيا في Ooredoo الكويت: تواصل Ooredoo الكويت تجربة تقنيات 5G المطورة والمبتكرة لتعزيز أداء الشبكة وتحسين تجربة العملاء.



وتعمل تقنية «5G المتقدمة» باستخدام تقنية 5.5G على تحسين تغطية خدمة 5G وتوفير معدل بيانات فائق السرعة ما يسمح لمزيد من العملاء بالوصول إلى شبكة Ooredoo الكويت المتطورة لخلق تجربة تثري حياة المستخدمين الرقمية، وسيكون تجميع نطاقات الطيف المتعددة علامة بارزة نحو تحقيق شبكة 5G عالية الأداء تدعم متطلبات التحول الرقمي لمجموعة واسعة من القطاعات والصناعات.