

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر أبريل الجاري في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: شيدا فردين جان نثار، وخالد جاسم محمد العجيل، وفهد علي حويمد المطيري، وبدرية مفلح حمود الصويلح، وسناء عبدالله علي البغلي، ونعمان محمد حسين عمله، وعبدالرحمن غسان عبدالرحمن أبوحيمد، ومشعل عبدالله أحمد الشويب، وناصر محمد ناصر الحمدان، وعذاري بطي علي الخالدي.

ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.

وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.

وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.