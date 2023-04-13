

وسط أجواء عائلية، اجتمعت عائلة بنك الخليج في غبقة البنك السنوية، التي أقيمت في فندق جراند حياة/ مول 360، بحضور جمع كبير من موظفي مختلف الإدارات والفروع يتقدمهم مسؤولو وقيادات البنك.



وشهد الحفل تنظيم العديد من الأنشطة والمسابقات، التي تهدف الى تعزيز الروح الرمضانية والمودة بين الموظفين، كما تم توزيع جوائز قيمة وتذاكر سفر على المتسابقين، إلى جانب تكريم الفرق الفائزة في بطولة بنك الخليج لكرة القدم.



ويعتبر بنك الخليج الغبقة السنوية فرصة مثالية للتواصل بين الموظفين من مختلف قطاعات وأفرع البنك، بعيدا عن العمل، والالتقاء بأعضاء الإدارة التنفيذية في أجواء عائلية مبهجة، حيث يحرص البنك على تعزيز روح الاتصال والتواصل بين الموظفين، وذلك من خلال فعاليات وأنشطة منوعة وترفيهية على مدار العام، لما تتمتع به الغبقة الرمضانية من طابع خاص تستمده من روحانيات شهر رمضان الفضيل.



ويؤمن البنك بأن الموظفين هم أساس نجاحه وسر تميزه، ولهذا يعمل بشكل دؤوب على تمكينهم من التفوق والارتقاء بمستوياتهم المهنية من ناحية، وتوفير بيئة عمل محاطة بأجواء عائلية مفعمة بروح التعاون والمحبة من ناحية أخرى.



وتتمثل رؤية بنك الخليج بأن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.



وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.