اكد الرئيس الاميركي جو بايدن ان الحفاظ على اتفاق السلام في ايرلندا الشمالية يمثل اولوية للديموقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة رغم انقسامهما.



وأضاف في كلمة له بجامعة اولستر في بلفاست خلال زيارته لايرلندا الشمالية التي يزورها آملا المساهمة في حفظ السلام في الذكرى الـ 25 لاتفاق وضع حد لثلاثة عقود من الصراع الدامي فيها، ان السلام والفرص الاقتصادية مرتبطان ببعضهما البعض والناتج المحلي الاجمالي لايرلندا الشمالية تضاعف بعد اتفاق السلام. يجب علينا ان نحافظ على السلام.



وقال، يجب علينا ان نقر بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي «بريكست» لنعزز من استدامة اتفاق «الجمعة العظيمة».

وثمن بايدن قيادة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيس المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين للوصول الى اتفاق يصب في مصلحة ايرلندا الشمالية. وأكد ايمانه بان المؤسسات الديموقراطية التي تأسست بعد اتفاق الجمعية العظيمة مهمة لايرلندا لاشمالية ومستقبلها.



واعرب الرئيس الاميركي في كلمته، عن امله في ان تلتئم الحكومة والبرلمان مجددا في ايرلندا الشمالية من اجل استدامة اتفاق الجمعة العظيمة. وتعهد بايدن «بدعم السلام في أيرلندا الشمالية وباستمرار شراكتنا لبناء السلام والمستقبل الذي تستحقه البلاد».



وكان بايدن وصل إلى بلفاست امس الاول، وقبيل صعوده إلى الطائرة الرئاسية، قال، «إن الأولوية بالنسبة إليه هي حفظ السلام ووضع حد لمأزق سياسي ناجم عن معارضة أحزاب موالية للمملكة المتحدة القواعد التجارية لمرحلة ما بعد (بريكست)».



ويسعى بايدن خلال زيارته إيرلندا الشمالية للتشجيع على الحوار فيما الشلل السياسي سيد الموقف والأجواء متوترة.



وقد شاركت الولايات المتحدة بشكل نشط في المفاوضات التي آلت إلى الاتفاق الذي وقع في العاشر من أبريل 1998.

ووضع اتفاق «الجمعة العظيمة» هذا حدا لمواجهات استمرت لعقود بين الوحدويين وغالبيتهم العظمى من البروتستانت والجمهوريون وأكثرهم كاثوليك.



ولن يكون من السهل على الرئيس الديموقراطي أن يؤثر على الوحدويين الذين يبقون حذرين حيال هذا الرئيس الكاثوليكي الفخور جدا بأصوله الإيرلندية.



وقال أحد أبرز قادة الحزب الديموقراطي الوحدوي إيان بايزلي «إيرلندا الشمالية ليست مهمة فعلا بالنسبة لبايدن».