قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، امس، إن وفدا من طهران وصل السعودية، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح سفارة بلاده في الرياض وقنصليتها في جدة.



وأضاف كنعاني، في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني الرسمي، أن الوفد سيبحث في السعودية استئناف نشاط الممثلية الإيرانية الدائمة في منظمة التعاون الإسلامي.



كما أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ستسعى إلى فتح بعثاتها في السعودية واستئناف نشاطها «قبل موسم الحج».



وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام سعودية وإيرانية إن وفدا إيرانيا وصل إلى الرياض لبحث إعادة فتح السفارة والقنصلية تنفيذا لاتفاق وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والإيراني حسين عبداللهيان خلال اجتماعهما في بكين الخميس الماضي اعلنا فيه استئناف العلاقات بين البلدين.



وزار وفد فني سعودي طهران يوم السبت الماضي لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في إيران، وذلك إنفاذا لاتفاق البلدين مؤخرا على استئناف العلاقات الديبلوماسية بوساطة صينية.



وأعلنت السعودية وإيران الشهر الماضي التوصل لاتفاق بشأن استئناف العلاقات الديبلوماسية وإعادة فتح سفارتي وممثليات البلدين خلال شهرين كحد أقصى، في خطوة لاقت ترحيبا عربيا ودوليا واسع النطاق.



والثلاثاء، تناول مجلس الوزراء السعودي المستجدات بشأن اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين، التي عقدت في بكين من الاتفاق والتنسيق حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الديبلوماسي والقنصلي بينهما، والتأكيد على أهمية متابعة التنفيذ، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.



وجاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، حيث اطلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول.