

بيروت - منصور شعبان



رأى المطارنة الموارنة أن «التحرك السياسي والديبلوماسي، المحلي والعربي والدولي، يعطي الأمل بأفق واعد على صعيد إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ويناشدون النواب والكتل النيابية تحكيم ضمائرهم والتعامل بوطنية وإيجابية لإنجاح هذا الاستحقاق».



واستنكروا، في بيان، عقب اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي: «بشدة المحاولات الهادفة مجددا إلى تحويل جنوب لبنان صندوقا لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية. ويطالبون الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية بالحزم في تطبيق القرار 1701، بما في ذلك تعزيز أجهزة الرصد والتتبع والملاحقة، ويناشدون القوى الإقليمية والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على تحمل أعباء لم تجلب عليه ماضيا سوى الخراب والدمار وتشتيت السكان، فضلا عن الطعن في حقه بالأمن والسلام والاستقرار».



وأبدوا رفضهم: «القاطع للممارسات والسياسات الدولية الهادفة إلى ترسيخ نزوح السوريين في لبنان سعيا إلى توطينهم. ويعتبرون ذلك، مع اللبنانيين، جريمة في حق لبنان تهدده في وحدته وفي وجوده، وفي حق السوريين بالعودة الى وطنهم. ويحثون القادة السياسيين وأهل الفكر والرأي على التحلق حول مطلب تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصا في ظل الانفراجات المتلاحقة في العلاقات العربية-العربية والعربية- الإقليمية، وتراجع الأعمال الحربية إلى حد كبير في الأرجاء السورية».