

هادي العنزي



يسعى الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة، إلى تجاوز خروجه المؤلم من منافسات الدوري الآسيوي على يد المنامة البحريني، والتعويض محليا في المواجهة التي تجمعه في الـ 9:30 مساء اليوم مع القادسية في مواجهة صعبة ومثيرة ضمن منافسات القسم الثاني للدوري الممتاز.



ويأمل «البرتقالي» (11 نقطة) تسجيل فوز يمكنه من استعادة وصافة الترتيب، بعدما سبقه القادسية إليها برصيد 12 نقطة، فيما ينفرد الكويت بصدارة الترتيب بـ 14 نقطة وبلا خسارة، ويحتل القرين المركز الرابع بـ 10 نقاط، يليه الجهراء خامسا بـ 8 نقاط، والصليبخات في المركز السابع بـ 7 نقاط.



ويقام الدور الثاني بنظام الدوري من قسمين، على أن يتأهل الأربعة الأوائل إلى المربع الذهبي حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي أوف» من ثلاث مواجهات، ويتأهل بعدها الفائزان الى المباراة النهائية التي تقام بالنظام ذاته لكن من خمس مواجهات.



ويملك القادسية وكاظمة العديد من العناصر القادرة على ترجيح كفة فريقهما، حيث يضم الأصفر عبدالمحسن الموسوي، وعبدالرحمن السهو، والأردني أحمد الدويري، كما يمتلك البرتقالي عناصر متميزة في صفوفه هو الآخر بقيادة الدولي أحمد البلوشي، وعبدالعزيز الحميدي، ويوسف بورحمة، والعملاق التونسي صالح الماجري.