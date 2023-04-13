

مبارك الخالدي



أشاد مدرب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي روسمير سفيكو بأداء لاعبيه عقب الفوز على الكويت 3-2 في قمة الجولة الثالثة من القسم الثالث لدوري زين الممتاز، وقال روسمير ان المواجهة كانت صعبة جدا ومثيرة حتى اللحظات الأخيرة بين فريقين يتنافسان على اللقب.



وأضاف: الجميع استمتع بالمباراة لما كانت تحمله من إثارة، فبعد التقدم بهدفين عاد الكويت الى التعادل، لكننا استطعنا مواصلة الضغط بأداء استثنائي ونجحنا في تسجيل الهدف الثالث والفوز وهو الأهم.



من جانبه، أكد مدير جهاز الكرة في العربي علي مندني، أن فريقه حقق فوزا صعبا على الكويت ليبقي على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الممتاز، موضحا ان«العربي فاز رغم الصعوبات، المتمثلة في إصابة عدد كبير من اللاعبين وهم: علي خلف، بسام الصرارفي، أحمد حزام، بالإضافة إلى إصابة سلطان العنزي، وحسن حمدان خلال المباراة ومن قبلهم إيقاف حسين اشكناني».



وأضاف مندني: «الكويت كان الأفضل في أوقات كثيرة من عمر المباراة، رغم النقص العددي، لشوط كامل، لكن لاعبينا قدموا مجهودا كبيرا، لاسيما في الأمتار الأخيرة التي شهدت هدف الفوز، وكما أود الإشادة بالدعم الجماهيري الكبير». وواصل «مشوار الدوري لايزال طويلا، والمنافسة لاتزال متاحة لجميع الفرق ونأمل استعادة اللاعبين المصابين لمواجهة ضغط المباريات في مراحل الحسم». بدوره، قال نائب رئيس جهاز الكرة أحمد النجار ان «الاخضر» حقق الأهم وقد دخلنا المباراة بشعار وروح بمباريات الكؤوس فهي لا تحتمل أنصاف الحلول، والحمد لله تحقق لنا الفوز من خلال التطبيق الامثل لأسلوب اللعب وسنتخلص سريعا من نشوة الفرح ونبدأ خطوه جديده لمواصلة الاستعداد، لافتا الى ان ضياع بعض الفرص امر طبيعي.