

يعقوب العوضي



فاز الكويت على الصليبخات بنتيجة 37-27 أمس الأول في إطار منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس اتحاد كرة اليد، وبذلك رفع «العميد» رصيده إلى 4 نقاط ليضمن التأهل إلى دور الثمانية.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات نفس المجموعة، فاز القرين على الجهراء بنتيجة 32-28 محققا أول نقطتين في مشواره، بينما يبقى الجهراء دون نقاط، وبذلك تصدر الكويت الترتيب العام للمجموعة تلاه الصليبخات ثانيا بنقطتين ثم القرين ثالثا والجهراء رابعا.

وفي إطار متصل، تخضع الفرق اليوم للراحة، على أن تستأنف المنافسات بإقامة مباراتين غدا، حيث يلتقي الفحيحيل مع خيطان في الـ 9 مساء، فيما يتواجه القادسية مع الساحل في الـ 11 مساء.

الجدير بالذكر أن بطولة الكأس في الموسم الحالي تتسم بنظام جديد على عكس المعتاد، والذي ينص على تأهل فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وتلعب المجموعات بنظام النقاط، بينما تقام الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب منذ البداية.