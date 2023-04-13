

اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح أمس الأربعاء بالانتصار الكبير الذي حققه مان سيتي على حساب ضيفه بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، وعنونت صحيفة «ذا صن»: «يعتقدون أن الأمر انتهى.. الضربة القاتلة لإيرلينغ تضع «السيتي» على شفا نصف النهائي».



وكتبت أيضا: «ضربة إقصائية لليفربول مع جود»، في إشارة إلى انسحاب ليفربول من سباق ضم بيلينغهام.



أما صحيفة «ديلي إكسبريس» فعنونت: «السيتي يثير الفوضى.. رجال بيب ببساطة قاسون في الهزيمة المنكرة بلقاء الذهاب أمام بايرن». كما كتبت صحيفة «ميرور»: «وداعا بايرن.. هالاند البطل مرة أخرى بالهدف رقم 45 في الموسم مع فرض السيتي هزيمة كاسحة في ربع النهائي». وفي الجانب كتبت: «لامبارد يشعل حماس البلوز بروح 2012».



وعنونت صحيفة «ديلي ستار»: «يعتقدون أن الأمر انتهى.. إيرلينغ يفعلها مرة أخرى مع وضع السيتي قدم في نصف النهائي».



وفي الأسفل كتبت: «درس التاريخ من لامبارد».