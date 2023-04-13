

قطع مان سيتي الإنجليزي وإنتر الإيطالي شوطا كبيرا نحو الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوز الأول على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 3-0 والثاني على مضيفه بنفيكا البرتغالي 2-0 الثلاثاء في ذهاب ربع النهائي.



ففي مانشستر، عرف سيتي ومدربه الإسباني جوزيب غوارديولا كيف يتعامل مع بايرن ومدربه الجديد توماس توخيل، وسيخوض بطل الدوري الممتاز لقاء الإياب الأربعاء بأريحية كبيرة ضد فريق قادم من ثمانية انتصارات في ثماني مباريات خاضها في دور المجموعات وثمن النهائي، بينها ضد إنتر وباريس سان جرمان الفرنسي.



ويدين سيتي بالفوز الكبير الى الإسباني رودري (27) والبرتغالي برناردو سيلفا (70) والنرويجي إرلينغ هالاند (76) الذين سجلوا الأهداف الثلاثة.



ووضعت هذه المواجهة غوارديولا ضد الفريق الذي أشرف عليه من 2013 حتى 2016 وأحرز معه لقب الدوري الألماني ثلاث مرات وكأس العالم للأندية.



كما أن غوارديولا وقف في وجه توخيل الذي حرمه المجد القاري في نهائي 2021 عندما كان على رأس الإدارة الفنية لتشلسي الإنجليزي (1-0).



وقال المدرب الإسباني «كانت مباراة صعبة وأعجبتني الجودة الكروية للاعبي بايرن وأبدوا الشجاعة والقوة على أرضية الميدان وكانوا خلال بعض الفترات احسن منا، لكن حالفنا الحظ وذلك الهدف الجميل لرودري أراحنا كثيرا، وعانينا بعد مرور بعض الدقائق في الشوط الثاني وارتحنا بعد الهدف الثاني، النتيجة جميلة ومقبولة والأداء كان مقنعا ولابد أن نتحلى بالحذر لأن هناك مباراة إياب».



من جانبه، قال توماس توخيل مدرب البايرن «لقد عوقبنا بقساوة، هذا أعلى مستوى لكرة القدم، وشاهدنا أداء جيدا حتى الدقيقة 60، أنا راض تماما، نستحق أكثر من هذه المباراة، على الأقل هدفا وأن نتلقى هدفا أقل أو اثنين، نفتقد نوعا ما الثقة وبعض الجهوزية، تحتاج للحظ لهذا النوع من المباريات، كرة مرتدة، شيء من هذا القبيل قد يغير المعطيات».



وفــــــــي لشبونة، قطع إنتر أكثر من نصف الطريق نحو بلوغ دور الأربعة لأول مرة منذ 13 عاما بفضل الهدفين اللذين سجلهما نيكولا باريلا (51) والبديل البلجيكي روميلو لوكاكو (82 من ركلة جزاء) في مرمى المضيف بنفيكا الذي عاد بالذاكرة الى نهائي 1965 حين توج الفريق الإيطالي بلقبه الثاني تواليا بفوزه 1-0.



وبهذا الفوز، بات إنتر مرشحا بقوة كي يبلغ نصف النهائي للمرة الاولى منذ 2010 عندما توج باللقب الثالث في تاريخه بعد 1964 و1965. وكان بنفيكا الطرف الأفضل في الشوط الأول لكن دون خطورة كبيرة على مرمى الكاميروني أندريه أونانا، قبل أن يستيقظ الضيوف في الشوط الثاني ويسجلوا هدفين غاليين.