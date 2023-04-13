

يملك مان يونايتد الإنجليزي فرصة ذهبية لرد الدين إلى اشبيلية الإسباني، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، عندما يلتقيان اليوم الخميس في ذهاب ربع النهائي، فيما يمني يوفنتوس الإيطالي النفس مواصلة مشواره في المسابقة سعيا لإنقاذ موسمه.



وستكون مواجهة اشبيلية ثأرية لمان يونايتد الذي خرج على يد النادي الأندلسي من ثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2017-2018 (0-0 ذهابا في إشبيلية و1-2 إيابا في مانشستر) ونصف نهائي «يوروبا ليغ» عام 2020 (2-1 في مباراة واحدة نتيجة تداعيات فيروس كورونا).



واشبيلية هو رابع فريق إسباني يصطدم به رجال المدرب الهولندي إريك تن هاغ في المسابقة، بعدما حلوا في المركز الثاني في دور المجموعات خلف ريال سوسييداد وأقصوا برشلونة من الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن النهائي ثم ريال بيتيس من ثمن النهائي.



ويحل اشبيلية ضيفا على يونايتد بقيادة خوسيه لويس منديليبار، ثالث مدرب له هذا الموسم، وهو في أسوأ حالاته خصوصا محليا، حيث يعاني من أجل البقاء في الدرجة الاولى باحتلاله المركز الثالث عشر بفارق خمس نقاط عن آخر المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية.



لكن النادي الأندلسي يجد نفسه في المسابقة «المحببة» الى قلبه وحيث لاعبوه معتادون على القتال من أجل اللقب وأظهروا علامات التحسن تحت قيادة منديليبار ما يمنحهم بعض الأمل لتخطي عقبة يونايتد.



ويقدم «الشياطين الحمر» أفضل مستوياته هذا الموسم بقيادة مدربه تن هاغ، حيث توج بلقب كأس الرابطة على حساب نيوكاسل شريكه في المركز الثالث في الدوري، وبلغ نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد حيث سيلاقي برايتون في 23 الجاري.



وأعلن يونايتد أمس، أن مهاجمه الدولي ماركوس راشفورد سيغيب عن مباراة إشبيلية اليوم بسبب تعرضه لإصابة في العضلات من المحتمل أن تبعده عن «بضع مباريات».



وترتدي «يوروبا ليغ» أهمية مضاعفة ليوفنتوس الذي انتقل الى المسابقة بعدما حل ثالثا في مجموعته بدوري الأبطال، إذ أن الفوز بها سيضمن له مشاركته في المسابقة القارية الأم الموسم المقبل، وهو الأمر المستبعد حاليا عبر الدوري المحلي بعد حسم 15 نقطة من رصيده لاتهامه بالتلاعب المالي، ما جعله على بعد ثماني نقاط من المركز الرابع بعد 29 مرحلة.



ويتجدد الموعد بين روما الإيطالي وفينورد الهولندي اللذين تواجها في مايو الماضي في نهائي مسابقة «كونفرنس ليغ» حين خرج «جالوروسي» منتصرا بهدف نيكولو زانيولو، على أن يلتقي في المواجهة الأخرى في ربع النهائي باير ليفركوزن الألماني مع المفاجأة أونيون سان-جيلواز البلجيكي.



«المؤتمر الأوروبي»



يستضيف غينت البلجيكي مساء اليوم نظيره وست هام يونايتد الانجليزي في مواجهة صعبة ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وفي مواجهة ثانية يحل إي زد آلكمار الهولندي ضيفا على أندرلخت البلجيكي، وفي ثالث مواجهات ربع النهائي لـ «كونفرنس ليغ» يواجه بازل السويسري نظيره نيس الفرني، فيما يصطدم ليخ بوزنان الپولندي بضيفه الإيطالي فيورنتينا.