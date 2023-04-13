

سجل «الملك» ليبرون جيمس 30 نقطة وقاد لوس أنجيليس ليكرز إلى قلب تأخره أمام ضيفه مينيسوتا تمبروولفز إلى فوز 108-102 بعد التمديد الثلاثاء، وحجز له بطاقة التأهل نحو الأدوار الاقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA» التي بلغها أيضا أتلانتا هوكس من المنطقة الشرقية.



وحسم ليكرز المركز السابع في المنطقة الغربية، وضرب موعدا مع ممفيس غريزليز وصيف المنطقة بدءا من يوم السبت، وذلك بعد صراع ناري على ملعب كريبتو.كوم أرينا.



وستتاح فرصة ثانية لتمبروولفز من أجل حسم بطاقة البلاي أوف الثامنة والأخيرة من المنطقة الغربية، عندما يواجه الجمعة الفائز بين تاسع الترتيب نيو أورليانز بيليكانز وعاشره أوكلاهوما سيتي ثاندر اللذين يلتقيان الأربعاء ضمن الملحق المؤهل (بلاي إن). وقال جيمس البالغ 38 عاما وأفضل مسجل في تاريخ الدوري الذي عاش فريقه بداية موسم متذبذبة «هذا الأهم في رياضتنا، أن تصل إلى شهر أبريل وتكون قادرا على اللعب في الأدوار الاقصائية. لقد خضعنا لتجارب طوال الموسم، ومنذ وقفة كل النجوم (أول ستار) نقدم كرة سلة جميلة».