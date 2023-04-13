قتل صيادون غير قانونيين خمسة أفيال على الأقل في تشاد، ما أثار مخاوف على مصير ما تبقى من هذه الحيوانات في البلاد، على ما أعلنت منظمة غير حكومية الثلاثاء. وأفاد الأمين العام لمنظمة «اس او اس إيليفنتس» («أنقذوا الفيلة») آدم أحمد الحسن، وكالة فرانس برس بالعثور على الأفيال مذبوحة في منطقة بينامار، على بعد 400 كيلومتر جنوبي العاصمة نجامينا. وأكد نائب رئيس الهيئة الحكومية للغابات والحياة البرية وصيد الأسماك، حميد محمد حسين إيتنو أن «أفيالا قتلت»، لكنه لم يكشف عن عددها. وقال «قواتنا تطارد الصيادين غير القانونيين الذين قتلوا» الفيلة. وأشارت منظمة «اس او اس إيليفنتس» في بيان إلى أن الفيلة تعرضت لهجوم من جانب «رجال مسلحين يمتطون الجياد»، عمدوا إلى قطع رؤوسها وخلع أنيابها.