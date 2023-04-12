تفقد وزير الصحة د.أحمد العوضي، يرافقه وكيل الوزارة د.مصطفى رضا، مركز عمليات إدارة الأزمات في وزارة الصحة، وذلك للاطلاع على سير العمل في المرافق الصحية، والاستعدادات المصاحبة للحالة المطرية التي تمر بها البلاد.



كما استمع الوزير إلى شرح مفصل فيما يخص التدابير المتخذة من جانب قطاعات الوزارة، وسير العمل في أقسام الحوادث، وأوجه التنسيق مع فرق الطواريء الطبية، وخطة انتشارها ومستوى الجهوزية والتكامل والتنسيق بين قطاعات الوزارة ومختلف الجهات المعنية في الدولة، وذلك من خلال قاعدة البيانات التي يضمها المركز للتعامل مع أي طاريء بطريقة منهجية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفق تحليل الوضع القائم، بما يمكن من مواجهة الأزمة بأسرع وقت.