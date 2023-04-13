قال الحرس الوطني إن فرق الطوارئ التابعة له قامت بتفعيل خطة الاستعدادات للتعامل مع موجة الأمطار المتوقعة وذلك في ضوء التقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.



وأكد الحرس الوطني في بيان صحافي أن فرق الطوارئ باشرت بتركيب مضخات سحب المياه والتأكد من جاهزيتها لسحب تجمعات المياه وتسهيل حركة السير في المنطقة.



وكانت إدارة الأرصاد الجوية قالت في وقت سابق إن البلاد تتأثر بحالة مطرية تبدأ تدريجيا مساء أمس حتى عصر الخميس، وتكون متفاوتة الشدة غزيرة على بعض المناطق على أن تبلغ ذروتها بعد ظهر الأربعاء حتى ظهر الخميس.