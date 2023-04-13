القاهرة - سامي عبدالفتاح



يستعد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض تحديات كبيرة في فترة زمنية قصيرة، منها بطولتان يمكن إضافتهما إلى كأس مصر التي حققها الأهلي قبل أيام على حساب بيراميدز، وتبدأ هذه التحديات بمواجهة فريق فاركو غدا الجمعة ضمن الجولة 25 للدوري، وفي 5 مايو ستكون مواجهة الأهلي مع الزمالك بالإمارات في كأس السوبر المصري، ثم مواجهتا الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بدوري أبطال افريقيا يومي 22 ابريل في القاهرة و28 في المغرب.



من جانب آخر وفي الدوري المصري، يخوض فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي مواجهته الأولى أمام حرس الحدود في العاشرة والربع مساء اليوم، وفي التوقيت نفسه يستضيف الإسماعيلي فريق انبي، ويلعب المقاولون مع المصري البورسعيدي.