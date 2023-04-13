القاهرة ـ ناهد إمام



نظم اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية برئاسة د.هدى يسى حفل إفطار تحت شعار «الوحدة الوطنية في حب مصر» بفندق لوسيال التابع لدار القوات الجوية، وسط حضور لافت ضم العديد من المسؤولين من بينهم الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني الذي اكد على دور المرأة في تنمية المجتمع معلنا دعم الوزارة مؤتمر الاتحاد القادم في شرم الشيخ.



وأشار الفريق محمد عباس إلى أن مصر للطيران تشهد تطورا كبيرا الفترة المقبلة من حيث تحسين الأداء وزيادة الخطوط إلى دول العالم وأيضا زيادة عدد المقاعد.



كما حضر المستشار خميس البوزيدي ـ مدير إدارة المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، والسفير محمدي أحمد الني ـ أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والنائب د.طلعت عبدالقوى رئيس الاتحادات والجمعيات الأهلية، واللواء المهندس يحي زكريا - رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ولواء حسام نجيدة نائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ولواء أ.ح. رفيق رأفت، لواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر سابقا، ود.حافظ عطية الله محافظ الفيوم الأسبق، ود.أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج السابق، وممثلو كل أطياف المجتمع من رجال الدين من الكنيسة، بطرس دانيال ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية، ومن الأزهر الشريف د.إلهام محمد شاهين نائب عن فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ود.حسن خليل من الأزهر، وممثلو الحكومة من الوزارات والهيئات المختلفة: القوات المسلحة، الداخلية، الدفاع، ووزارات الاستثمار، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ود.نيفين جامع وزيرة الصناعة السابق، وعدد 24 من السفراء وممثلو السفارات العربية الافريقية والأجنبية والاتحاد الأوربي والسادة أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيون وأعضاء وعضوات اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية والصحافيون والإعلاميون.



وفي كلمتها، رحبت د.هدى يسى بجموع الحضور ووجهت التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قال أن «دعم المرأة واجب وطني والتزام سياسي»، مشيرة إلى أن الأمن والأمان يسود جمهورية مصر الجديدة، تحت قيادته مما يمثل حافزا لجذب رجال وسيدات الأعمال وإقامة المشروعات الاستثمارية التنموية.



كما وجهت الشكر لانتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمها للمرأة في جميع المناسبات، وإيمانها بأن المرأة شريك أساسي وعنصر فاعل في بناء الجمهورية الجديدة.



وأضافت «إن دعم الرئيس السيسي للمرأة، يجعل على عاتقنا نحن النساء، ضرورة العمل بكل طاقاتنا للمساهمة في تحقيق الاستقرار ودعم التنمية، ودورها في الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه من خلال إقامة المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة البطالة».



لذا، قام اتحاد المستثمرات العرب، بإطلاق مبادرة «عشانك يا بلدي» والتي حظيت برعاية الفريق محمد عباس وزير الطيران ودعم وزارة السياحة والآثار والحكومة المصرية وأيضا مستشفيات المركز الطبي العالمي، والجوي التخصصي، ومجمع الجلاء الطبي، ومستشفى وادي النيل، ومستشفى جلوبال ميديكال سيتي، وتهدف المبادرة إلى الترويج للسياحة العلاجية والسياحة الدينية، وجذب الوفود العربية والافريقية والأجنبية لمصر.



ووجهت في ختام كلمتها الدعوة للمشاركة في مؤتمر الاتحاد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023، والتكاتف «يدا في يد بعض» لتحقيق التنمية والرخاء لأولادنا والاستفادة من الثروات الطبيعية التي تتمتع بها دول القارة السمراء بالتعاون المصري والعربي والدولي.