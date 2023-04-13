

القاهرة - خديجة حمودة ووكالات

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس بقصر الاتحادية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وصل إلى مطار القاهرة في زيارة رسمية.

من جهته كتب الرئيس الاماراتي على حسابه على «تويتر»، «سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا تعزيز علاقتنا الأخوية الراسخة، ورؤيتنا نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة».

وكانت وكالة الانباء الاماراتية «وام» قالت ان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصل إلى القاهرة، في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين.

ورحب الرئيس المصري ـ خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار - بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، كما تبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع.

ثم توجه موكب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، إلى قصر الاتحادية، ولدى وصوله جرت لسموه مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب الرئيس السيسي، صاحب السمو، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى المنصة الرئيسية، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، بعدها استعرض سموه ثلة من حرس الشرف، التي اصطفت لتحيته.

وكانت وكالة الانباء الاماراتية «وام» قالت إن الرئيس الاماراتي محمد بن زايد وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية وإن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان في مقدمة مستقبليه.