دارين العلي

ضبط فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خلال موجة الامطار احد المطاعم الشهيرة يقوم بغسيل واجهاتها ومعداتها مما يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القانون.



وفي هذا السياق قال نائب رئيس الفريق احمد الشمري ان الفريق يتواجد في الميدان على مدار الساعة حتى اثناء الامطار حيث تمكن من رصد احد مطاعم الوجبات السريعة في العاصمة يقوم بغسل الوجهات دون مرشدات اثناء هطول الامطار وهي مخالفة جسيمة تستوجب تسجيل محضر ضبط واتخاذ اقصى الاجراءات اتجاه المخالفين.



كما تمكن الفريق خلال جولة صباح اليوم في محافظة الفروانية من رصد حالة سرقة مياه قام على اثرها بقطع الخدمة عن المنشأة المخالفة وتنفيذ محضر ضبط حالة منبها بعدم العبث بشبكة المياه ولن يتم استثناء اي مخالف.