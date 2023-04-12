دعت وزارة الداخلية اليوم الجميع الى ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات رجال الامن بالطريق في حال وجود تحويلات او طرق بديلة أثناء هطول الأمطار على البلاد.

وطالبت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي الجميع بضرورة ترك مسافة امان لتجنب الاصطدام عند الوقوف المفاجئ.

وشددت الوزارة على أهمية ربط حزام الأمان وعدم القيادة بسرعة او استخدام الهاتف أثناء القيادة والحرص على جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية وتجنب القيادة في الطرق التي بها تجمع مياه.

كما دعت الجميع الى متابعة وسائل الإعلام الرسمية والأخبار الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.