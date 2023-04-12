





واصلت وزارة الاشغال العامة جهودها لسحب وتسهيل انسياب مياه الامطار عن الطرق الرئيسية وشوارع البلاد والناتجة عن الحالة المطرية.

وتواجدت سيارات وآليات الوزارة منذ الساعات الاولى للحالة المطرية حيث تمركزت في الطرق الرئيسية والشوارع العامة لتقوم بتأمين حركة المرور في حال وجود ارتفاع في منسوب مياه الامطار قد يتسبب في تعطل حركة الشوارع.

وتتعامل وزارة الاشغال مع الحالة المطرية جنبا الى جنب مع الجهات الاخرى المعنية بالدولة كوزارة الداخلية وقوة الاطفاء العام والحرس الوطني من خلال تواجد الفرق المعنية كل في موقعه ليقوم بدوره المنوط به.