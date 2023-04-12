بتوجيه من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الفريق خالد المكراد يتابع عمل الفرق الميدانية العاملة على مراقبة الطرق والأنفاق



بمتابعة مباشرة وتوجيه من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد بمتابعة سير عمل فرق الإطفاء الميدانية التي تعمل على مراقبة الطرق والأنفاق في جميع أرجاء البلاد لتقديم المساعدة اللازمة.



وقالت قوة الإطفاء في بيان لها ان عمليات الإطفاء تلقت عددا من البلاغات الاعتيادية المرتبطة بالأمطار تعاملت معها فرق الإطفاء دون وقوع أي إصابات أو أضرار.