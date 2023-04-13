في ظل ما تتعرض له البلاد من آثار ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، تواجد وكيل وزارة الداخلية الفريق انور عبداللطيف البرجس في مركز العمليات والكوارث التابع لوزارة الداخلية حيث اطلع على الحركة المرورية على كافة الطرق الرئيسية والفرعية واستمع إلى شرح مفصل عن الإجراءات الميدانية المتبعة من انتشار الدوريات والآليات وتلقي البلاغات الواردة من المواطنين والمقيمين وآلية تحويلها إلى جهات الاختصاص للتعامل الفوري معها.

وعقب ذلك قام الفريق البرجس بجولة ميدانية في عدد من الطرق الرئيسية والمناطق الداخلية للاطمئنان على الإجراءات المتبعة والجهوزية الكاملة لرجال الأمن للتعامل مع ما تتعرض له البلاد من آثار ناجمة عن سوء الأحوال الجوية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

ووجه الفريق البرجس بضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات المختصة التابعة لوزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى المشاركة وزيادة التعاون من أجل تسهيل الحركة المرورية، والتعامل الفوري والسريع مع تجمعات المياه حفاظاً على مرتادي الطريق وضمان امن وسلامة المواطنين والمقيمين وتقديم المساعدات المرورية والأمنية والإنسانية على مدار الساعة.

وتقدم الفريق البرجس بالشكر والتقدير لجميع منتسبي المؤسسة الأمنية والجهات الحكومية المعنية على الجهود المبذولة والعمل المتواصل من قبل الجميع من أجل سلامة المواطنين والمقيمين.