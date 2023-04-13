قضى كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، سريعا على التكهنات التي من المتوقع أن تثار في الفترة المقبلة بشأن مستقبله مع فريق العاصمة الفرنسية.

وشدد مبابي على أنه لا يزال يرغب في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان.

وكان مبابي، الذي تم تنصيبه مؤخرا قائدا لمنتخب فرنسا، مدد عقده مع سان جيرمان في أيار/مايو الماضي، ليظل مع حامل لقب الدوري الفرنسي حتى نهاية موسم 2024 / .2025

وجاء تمديد مبابي لعقده مع سان جيرمان ليشكل ضربة موجعة لفريق ريال مدريد الإسباني، الذي كان على مشارف التعاقد مع اللاعب المتوج بلقب هداف بطولة كأس العالم في قطر العام الماضي، التي شهدت تسجيله 3 أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية التي جمعت منتخب بلاده بنظيره الأرجنتيني.

وأفصح مبابي بأن الفوز بدوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان سيكون بمثابة تتويجا لمسيرته مع العملاق الفرنسي.

وكان سان جيرمان قريبا من الحصول على اللقب الأوروبي المرموق عام 2020، لولا خسارته صفر / 1 أمام بايرن ميونخ الألماني في المباراة النهائية آنذاك، قبل أن يودع الفريق المسابقة من دور الـ16 في النسختين الأخيرتين للمسابقة، على يد ريال مدريد وبايرن على الترتيب.

وصرح مبابي لبرنامج (توت دي سبور) في محطة (فرانس 3) التليفزيونية "المرحلة التالية؟ الفوز بدوري أبطال أوروبا على ما أعتقد".

أضاف مبابي "لقد وصلت بالفعل إلى المباراة النهائية والدور قبل النهائي، ودور الثمانية، ودور الـ .16 لقد فعلت كل شيء باستثناء الفوز بالبطولة".

وتابع "هذا كل ما أحتاجه. أتمنى أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن".

وأوضح "أين؟ في باريس سان جيرمان. أنا باريسي ومازال عقدي ممتدا مع الفريق. لذا فهو باريس سان جيرمان."

ويحلم مبابي 24/ عاما/ أيضا بالحصول على ميدالية ذهبية مع منتخب فرنسا في الأولمبياد، لذلك من الممكن أن ينضم لمنتخب (الديوك) الأولمبي في الدورة الأولمبية المقبلة التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل، وذلك بعد مشاركته مع الفريق الأول بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

أشار مبابي "لا أعرف ما إذا كنت سأكون هناك. ولكن، على أي حال، آمل أن أكون هناك".

وكشف اللاعب الشاب "يعلم الجميع أنني حلمت دائما باللعب في الألعاب الأولمبية. لا يعتمد ذلك علي. هناك الكثير من المعايير التي تدخل حيز التنفيذ، وسيتعين علينا دراستها جميعا".

واستدرك مبابي في نهاية حديثه قائلا "لكن بالطبع سيكون حلما بالنسبة لي أن أشارك في الأولمبياد".