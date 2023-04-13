الاتفاق يجسد أواصر الود والتآخي وتوحيد الصف ولم الشمل في البيت الخليجي

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب ومباركة الكويت للاتفاق الذي تم بين مملكة البحرين ودولة قطر بشأن إعادة فتح سفارات البلدين بعد نجاح اجتماع لجنة المتابعة البحرينية - القطرية الثاني الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا الاتفاق يجسد أواصر الود والتآخي وتوحيد الصف ولم الشمل في البيت الخليجي وخطوة تعزز لحمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعم مسيرته المباركة.

يذكر أن لجنة المتابعة القطرية - البحرينية أعلنت في اجتماعها الثاني بالرياض أمس الأربعاء إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين انطلاقا من حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية.