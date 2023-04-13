عبدالعزيز الفضلي

التزمت الإدارات المدرسية في تعليمات وزارة التربية الخاصة بتقديم الدروس للطلبة عن طريق التعليم عن بعد حيث باشر المعلمون دوامهم من المنازل بمتابعة من مدراء المدارس ومساعديهم ورؤساء الاقسام .

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، أن يوم الخميس شهد نسبة غياب كبيرة من قبل الطلبة حيث وصلت إلى 50 % رغم أن الدراسة كانت من المنزل، مشيرةً إلى أنه لم يكن هناك التزام وتفاعل منهم وسيتم تطبيق النظم واللوائح الخاصة بالغياب .

وأضافت إلى أن بعض الطلبة الذين التزموا في الدوام واجهوا صعوبة في تفعيل برنامج "تيمز"، منوهةً إلى أن عددا من المدارس التي وضعت في خطتها تقديم اختبارات قصيرة للطلبة يومي الأربعاء والخميس تم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل .